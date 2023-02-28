韓國援贈印尼550萬美元 助提高中小企業產能

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（中央社記者李宗憲雅加達28日專電）印尼政府以智慧工廠和人資培訓合作方式獲得韓國550萬美元贈款，以提高中小企業產能，共有30家合作社和中小企業接受培訓，參與計畫的企業涵蓋汽車、製造、化工和電子等領域。

印尼合作社和中小企業部代表哈努恩（Hanung Harimba Rachman）今天與韓國中小企業技術革新協會（Innobiz）簽署政府開發援助（ODA）計畫諒解備忘錄後，向媒體表示，這項計畫將有助當地中小企業導入工業4.0。

韓國對這項計畫將捐贈550萬美元（約新台幣1億7000萬元）給印尼政府，以提高印尼中小企業產能。

哈努恩說：「實施智慧工廠及人工智慧等，能使他們（中小企業）進入製造業供應鏈，這是重要步驟，韓國在這方面表現出色。」

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這項計畫將有30家合作社和中小企業參與，將接受智慧工廠培訓。另外，為期4年的合作還有100名專家接受智慧工廠營運方面培訓。

另外，Innobiz政策負責人金世宗（Se-jong Kim，音譯）表示，將在大學建立智慧工廠服務中心，以展開培訓課程。「我們在韓國建設3萬個智慧工廠，將邀請他們到印尼分享經驗，印尼企業也可以直接到韓國。我們希望藉此提高印尼中小企業的能力。」（編輯：陳惠珍）1120228