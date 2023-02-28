俄聖彼得堡機場一度關閉 媒體指空中出現不明物

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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯聖彼得堡甫爾可伏機場（Pulkovo Airport）今天早上一度暫停所有航班起降，未經證實的俄國媒體報導指出，這個地區出現了類似無人機的不明物體。

路透社報導，俄國第2大城聖彼得堡（St. Petersburg）政府在社群平台Telegram官方頻道上宣布機場暫閉的消息，但未說明原因。

全俄各新聞社今天稍後報導，甫爾可伏機場已恢復航班起降，機場半徑200公里內空域實施的臨時禁令已在當地時間中午12時（台灣下午5時）取消。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）稍早引述聖彼得堡救災單位消息人士的話報導，由於空中發現不明物體而暫停機場起降作業。

根據俄國兩個新聞網站未獲證實的報導，當局曾出動戰鬥機以了解情況。稍後報導指出，戰機毫無發現。官方則未談論航班暫停原因，也未說明如何調查媒體指稱的不明物體。

飛航追蹤網站FlightRadar24記錄，原定目的地為聖彼得堡的若干航班，今早都已再度飛往當地。暫時關閉空域的作法也影響到飛往孤懸在外的加里寧格勒（Kaliningrad）航班，因為加里寧格勒要求往返當地班機必須飛越聖彼得堡上空。

根據FlightRadar24網站，到了當地時間中午12時，飛往聖彼得堡的航班都已恢復。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120228