更多編輯台推薦新聞：
專訪／陳浩基：構思推理詭計不燒腦 難的是怎麼寫好
文化

專訪／陳浩基：構思推理詭計不燒腦 難的是怎麼寫好

楊紫瓊奪美國演員工會獎激動爆粗口 媽的多重宇宙寫紀錄
娛樂

楊紫瓊奪美國演員工會獎激動爆粗口 媽的多重宇宙寫紀錄

影片／經典賽熱身賽台灣隊3連勝 林岳平：投打守有到位
運動

影片／經典賽熱身賽台灣隊3連勝 林岳平：投打守有到位

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄聖彼得堡機場一度關閉 媒體指空中出現不明物

2023/2/28 19:17（2/28 20:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為俄羅斯聖彼得堡甫爾可伏機場。（圖取自維基共享資源；作者Dmitry Avdeev，CC BY-SA 3.0）
圖為俄羅斯聖彼得堡甫爾可伏機場。（圖取自維基共享資源；作者Dmitry Avdeev，CC BY-SA 3.0）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯聖彼得堡甫爾可伏機場（Pulkovo Airport）今天早上一度暫停所有航班起降，未經證實的俄國媒體報導指出，這個地區出現了類似無人機的不明物體。

路透社報導，俄國第2大城聖彼得堡（St. Petersburg）政府在社群平台Telegram官方頻道上宣布機場暫閉的消息，但未說明原因。

全俄各新聞社今天稍後報導，甫爾可伏機場已恢復航班起降，機場半徑200公里內空域實施的臨時禁令已在當地時間中午12時（台灣下午5時）取消。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）稍早引述聖彼得堡救災單位消息人士的話報導，由於空中發現不明物體而暫停機場起降作業。

根據俄國兩個新聞網站未獲證實的報導，當局曾出動戰鬥機以了解情況。稍後報導指出，戰機毫無發現。官方則未談論航班暫停原因，也未說明如何調查媒體指稱的不明物體。

飛航追蹤網站FlightRadar24記錄，原定目的地為聖彼得堡的若干航班，今早都已再度飛往當地。暫時關閉空域的作法也影響到飛往孤懸在外的加里寧格勒（Kaliningrad）航班，因為加里寧格勒要求往返當地班機必須飛越聖彼得堡上空。

根據FlightRadar24網站，到了當地時間中午12時，飛往聖彼得堡的航班都已恢復。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120228

#聖彼得堡
#俄羅斯
#聖彼得堡甫爾可伏機場
延伸閱讀
美國日益憂心中國援俄侵烏 克宮稱現無謀和條件中國若供應俄羅斯武器恐改變戰局？關鍵效應一次看俄軍續攻烏東 澤倫斯基：巴赫姆特戰況越趨艱難俄侵烏週年前夕蒲亭打核威懾牌 矢言增強核力量
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族