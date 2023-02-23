侵烏週年前夕蒲亭打核威懾牌 矢言增強核力量

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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天表示，透過對延遲多時新洲際彈道飛彈進行部署、推出極音速飛彈、增加新核潛艦等作法，俄羅斯將會更加重視提升核戰力。

路透社報導，下令全面入侵烏克蘭一年後，蒲亭（Vladimir Putin）暗示，除非西方不再插手烏克蘭，否則他已經準備好撕毀包括中止核試爆等核武管制架構。

為了表明決心，蒲亭21日中止參與一項具指標意義的核武管制條約，宣布新戰略系統已經投入戰鬥任務，並且出言警告，莫斯科可能恢復核試爆。

在一年一度軍人節「祖國保衛者日」（Defender of the Fatherland Day）演說中，蒲亭喚起蘇聯戰勝納粹德國的記憶，主張俄羅斯必須現代化其武裝部隊，以保障主權。

蒲亭表示，今年將首次部署能攜帶多枚核彈頭的「薩爾馬特式」（Sarmat）洲際彈道飛彈。

蒲亭於2018年首度對外公布別稱「撒旦二號」（Satan-2）的「RS-28薩爾馬特」（RS-28 Sarmat）液體燃料飛彈，本來應該去年就進行部署。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國相信俄羅斯於美國總統拜登本週稍早訪問烏克蘭之前不久才試射過「RS-28薩爾馬特」飛彈但失敗。俄羅斯國防部沒有對此一報導作出評論。

蒲亭同時表示，北風之神級（Borei-class）核動力潛艦亞歷山大三世號（Emperor Alexander III）服役後，「海軍戰略核部隊中現代化武器和設備的比重將達到百分之百」。

他說：「未來幾年，這項計畫另外3艘巡洋艦還會補強艦隊戰力」。

法新社報導，他稱俄軍為國家安全守護者，在對烏克蘭展開全面侵略將滿一年之際，矢言提高武器生產。

蒲亭在演說中指出：「現代化、高效率的陸軍和海軍是我國安全和主權的保證、國家穩定發展及其未來的保證。」

他強調：「和以往一樣，那正是我們優先注意加強防衛能量的原因。」

蒲亭表示，俄羅斯將會「對武裝部隊所有組成部隊進行平衡而且高品質的發展」，尤其會讓部隊配備「新打擊系統、偵察和通訊設備、無人機和火砲系統」。

他在克里姆林宮發布的影片中提到：「現在我們的軍工業正迅速增加生產所有種類的傳統武器。」

他還讚揚烏克蘭戰場上的俄軍「英勇」作戰、「在我們歷史土地上保衛我們的人民」。蒲亭強調，俄羅斯「堅不可摧的團結是我們致勝關鍵」。

蒲亭於去年2月24日出兵烏克蘭，對當地發起他所謂的「特別軍事行動」。

去年秋季他宣布動員30萬後備軍人增兵烏克蘭。華府和數個歐洲國家則對基輔提供財政和軍事援助。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1120223