美中競逐南海緊張 小馬可仕：菲軍隊使命已改變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

隨著美中競逐與南海緊張升溫，菲律賓總統小馬可仕（左）27日告訴菲國軍方，為捍衛領土，「你們的使命已經改變了」。圖為小馬可仕2日與來訪的美國國防部長奧斯汀（右）會面。（菲律賓外國記者協會提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 112年2月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉28日專電）隨著美中強權競逐與南海緊張升溫，菲律賓總統小馬可仕告訴軍方，為捍衛菲律賓領土，「你們的使命已經改變了」。

菲律賓海巡隊13日指中國海警日前在南沙群島，2度以「軍事級雷射」瞄準菲方船隻，南海情勢趨向緊張。菲律賓陸軍司令布勞納（Romeo Brawner Jr.）15日說，菲國陸軍聚焦重點已從國內安全轉向國土防衛。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）27日在菲國中部宿霧省（Cebu）的艾布恩（Mactan Benito Ebuen）空軍基地向軍隊發表談話表示，當他出訪其他國家，解釋菲律賓外交政策時總是強調：「菲律賓只追求和平。我們的外交政策以對和平的承諾及國家利益為準則。所以和平是最重要的。」

小馬可仕說：「多年來，我們能與所有鄰國保持和平。（但）現在情況開始發生變化，我們必須做出相應調整。」

他表示，「曾有一段時期，我們不必擔心這些威脅及超級大國間競爭加劇」，但現在菲律賓面臨更加複雜的外交形勢。「在菲律賓，在南海，真的可以說是全世界最複雜的地緣政治局勢。」

小馬可仕說：「菲律賓是一個小國，但我們仍必須捍衛我們的國土，我們仍必須為每個菲律賓人的權利而戰。」

他表示：「這就是為什麼我說菲律賓武裝部隊的使命，你們的使命已經改變了。我們需要密切關注過去不必考慮太多的事情。」

小馬可仕1月接受華爾街日報（Wall Street Journal）專訪時形容，美中兩大強權競逐就像是「大象打架，唯一被踐踏的是草」，而菲律賓就像是草，「我們不想被踐踏」，因此必須在兩大強權間尋求「不穩定的平衡」。

他當時提到，菲律賓位於地緣政治前線，從北端的巴丹群島（Batanes）只要40分鐘就能搭機抵達台灣高雄市，還有約15萬菲國公民住在台灣。

小馬可仕今年初出訪北京，向中國國家主席習近平提議，將可直接接觸兩國元首的高層官員納入負責處理南海事件的菲中雙邊團隊。但2月初就發生中國海警以雷射瞄準菲方船隻事件，南海情勢未因小馬可仕訪中而緩和。

菲律賓海巡隊海上安全顧問塔瑞耶拉（Jay Tarriela）昨天說，菲方過去處理菲中南海衝突事件時，常常只是向北京提出外交抗議，但未來會改弦易轍，將中方所有「霸凌行為」公諸於世。

菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）18日出席慕尼黑安全會議期間說，在馬尼拉看來，北京在南海的騷擾或填海造陸行動已經成為日常，這是菲律賓和其他聲索南海主權的區域國家所面臨的挑戰。（編輯：馮昭）1120228