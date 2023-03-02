災難當前外交休兵 土耳其希臘撇歧見相慰問打氣

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡2日專電）希臘與土耳其不睦，天災人禍卻屢次提供外交休兵契機。希臘日前發生火車事故，曾怒嗆揮兵侵略的土耳其總統艾爾段表示哀悼。土敘強震後，希臘外長赴土耳其表示支持，成為歐洲國家眾外長之先。

希臘兩列火車2月28日晚間在拉里薩（Larissa）郊外對撞，造成至少43人死亡。事故發生數小時後，希臘交通部長卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）宣告請辭。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在給希臘總統薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）及希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）的訊息中表示，他對生命損失「深感悲痛」，並盼傷者早日康復。

希臘及土耳其同為北大西洋公約組織（NATO）成員，兩國因東地中海的領土爭議互槓多年。艾爾段曾抨擊米佐塔基斯訪美期間遊說華府勿軍售土耳其，去年更揚言將揮軍希臘。

然而，災難當前，兩國多能放下歧見。1999年8月土耳其伊茲米特（Izmit）遭到規模7.6地震襲擊，造成約1萬8000人喪生、數十萬人無家可歸，希臘外交部立即派出救援人員、搜救犬、醫療人員及支援臨時醫院。希臘民間募款賑災並提供數千頂帳篷、藥物、衣物、食物及毛毯等物資。

一個月後，希臘首都雅典發生地震，土耳其立即派遣救援人員幫助鄰國。當時兩國一片和諧，「地震外交」一詞由此誕生。

土耳其及敘利亞2月6日發生強震，同樣為這對宿敵提供「外交休兵」的契機。米佐塔基斯同日致電艾爾段，表達希臘對土耳其的支持，這是數月以來兩國領導人首次通話。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）也在電話中就火車相撞事故向希臘外長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）表示哀悼，並發推文說，「我們與他們同感痛苦」。

鄧迪亞斯是第一位於土敘強震後赴土耳其的歐洲國家外長，希臘也迅速派搜救隊赴土救援，土耳其民眾銘記在心；希臘火車對撞意外消息傳出後，土耳其人紛紛透過社群媒體表達哀悼及祝願。

若干土耳其網友更讚希臘交通部長辭職，並抨擊自家政府沒有承擔延誤地震救災的責任。知名記者波塔卡爾（Fatih Portakal）感嘆，地震發生後，土耳其甚至沒有人道歉，更不用說辭職了。

土耳其電影製作人兼喜劇演員戈克巴卡（Sahan Gökbakar）也反諷開酸，「希臘交通部長出於對死者的尊重而辭職。我真不明白希臘是這樣的政府」。（編輯：韋樞）1120302