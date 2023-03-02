俄軍持續推進 烏克蘭努力堅守巴赫姆特防線

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（中央社查西夫雅爾2日綜合外電報導）俄羅斯軍隊不斷發動攻擊試圖取得半年多來的首場重大勝利之際，烏克蘭軍隊今天仍在東部城市巴赫姆特（Bakhmut）持續堅守陣地，這座城市已被無情砲火毀壞殆盡。

路透社記者今天早上在巴赫姆特以西、烏克蘭控制下的 查西夫雅爾鎮（Chasiv Yar）聽到持續不斷的隆隆砲火聲。

在附近城鎮和村莊，路邊新挖的戰壕相距20到40公尺，這顯然代表烏克蘭軍隊正在加強巴赫姆特以西的防禦陣地。

巴赫姆特已淪為一片荒地，戰前當地住有7萬平民，如今兩國軍隊進行巷戰之際，仍有數千人居住在此。

俄羅斯去年徵召數十萬後備役軍人，如今俄軍在巴赫姆特的南方和北方推進，試圖切斷烏克蘭軍隊在巴赫姆特以西的僅存進出路線。

俄羅斯2022年整個下半年都失去侵占領土，莫斯科當局指出，拿下巴赫姆特將是朝奪取頓巴斯地區（Donbas）的其他區域邁出一步，現在這是俄羅斯侵略烏克蘭作戰的主要目標。

基輔當局指出，巴赫姆特的戰略價值有限，但烏克蘭決心盡可能拖延時間堅守陣地，在這場已成為俄烏戰爭最血腥的戰役中耗盡俄國軍力。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1120302