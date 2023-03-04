糧食供應隱憂成助力 巴西批准基改小麥種植販售

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（中央社聖保羅3日綜合外電報導）在全球糧食供應隱憂和區域性乾燥天候提升基改作物吸引力的影響下，巴西批准了抗旱基改小麥的種植與銷售，為這種一度被視為禁忌的作物帶來一大助力。

路透社報導，巴西「國家生物安全技術委員會」（CTNbio）公告的這項批准案，使得巴西成為繼阿根廷後，第2個批准Bioceresk旗下HB4小麥品系用於種植的國家。Bioceres是一家提供作物生產力完整解決方案的供應商，總部位於阿根廷。

巴西是世界上最大的消費市場與糧食出口國之一，雖然開放基改小麥種植與銷售，並不代表巴西很快就會為生產而種植，但此事反映出氣候變遷與俄烏戰爭加劇人們對全球糧食危機的擔憂下，外界對基改作物態度上的重大轉變。

小麥是全球用於製作麵包、麵食與糕點的主要作物，由於擔心其過敏原或毒性，基改小麥從未用於商業種植。另一方面，用於動物飼料、生質燃料與食用油等成分的玉米與大豆，生技品種則是十分常見。

Bioceres今天在聲明中表示，這項核准代表著巴西市場向技術開放。阿根廷與巴西主導著南美洲小麥生產。

代表巴西餅乾、麵食、麵包與糕點生產者的Abimapi協會表示，這項核准案可能會增加內部供應，從而降低成本。

Abimapi協會先前反對採用基改小麥，但在委託進行的調查顯示超過7成的巴西民眾不介意食用含基改小麥的產品後，協會改變了立場。

2021年11月，巴西成為世界上第一個允許基改小麥麵粉進口的國家。

巴西小麥工業協會Abitrigo也肯定這項決定，認為它能解決「監管衝突的風險」，因為巴西在同意使用Bioceres的HB4基改小麥前，就已批准了麵粉的進口。

Abitrigo在聲明中說：「批准基改小麥的種植、進口與商業化解決了這個問題，讓不同的市場參與者安心。最終決定權掌握在消費者手中。」（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1120304