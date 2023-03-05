印尼台商週末動員整理物資 送愛至地震災區

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（中央社記者李宗憲雅加達5日專電）印尼爪哇省席安約鎮去年底發生強震後，印尼台商及台僑立即籌集物資送往災區，如今地震發生4個多月後，賑災工作仍然持續，印尼台商趁週末一同整理物資，預計3月中旬會把物資送往災區。

在印尼三輪慈善基金會的邀請下，多名台商及台僑昨天和今天一起協助包裝物資，花了數小時將肥皂、罐頭、醬油和毛毯等日常用品放至袋子中，共計2000多包的物資將會送往席安約鎮（Cianjur）。

印尼西爪哇省席安約鎮2022年11月21日發生規模5.6地震，造成數百人死傷，上千人無家可歸。印尼台商組成三輪慈善基金會執行長鐘文燐向中央社表示，受台灣外交部委託協助整理物資，並預計3月中會將物資送往災區。

鐘文燐指出，物資袋裡有肥皂、醬油、毛毯、麵粉、罐頭、沙拉油等日常用品，每一包的價值大約是新台幣800元。

他說：「因為東西太多才動員台商，在台商會館協助包裝物資，總計有2000多份。」他相信，這個行動表現出台灣對印尼的厚愛，相信印尼政府會因此知道台灣的好。

同樣到場協助包裝物資的雅加達台灣工商聯誼會理事長秦嘉生則向中央社說：「受邀請來共襄盛舉出一份力，對於能貢獻力量感到很榮幸。」（編輯：高照芬）1120305