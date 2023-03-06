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遏止非法移民乘小船入境 英國擬祭新法

2023/3/6 13:45
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（中央社倫敦6日綜合外電報導）媒體報導，英國保守黨政府預計在7日提出新法案，要針對搭乘小船非法入境的尋求庇護者，採取拘禁並快速遣返的行動。

儘管英國在脫離歐盟時承諾，要加強邊界控管，但英國的非法入境人數仍大幅增加，去年破紀錄達4萬5000人，首相蘇納克（Rishi Sunak）面臨越來越大的壓力，必須解決此一問題。

英國「每日郵報」（Daily Mail）今天報導，將於明天公布的提案，針對非法抵達英國的尋求庇護者，「在合理可行的情況下儘快」採取拘留和遣返措施。

每日郵報報導，這項立法包含「權利剎車」，不受理搭乘小船抵達英國尋求庇護的申請。

英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）今天在「太陽報」（The Sun）說明新法案指出，英國「必須阻止那些（偷渡）船隻」。

她說：「必須這麼做，如果你非法來到這裡，你會被拘禁起來並且迅速被驅逐出去。」

蘇納克在大選前做出重大承諾，要阻止船隻入境英國。民調顯示，目前反對黨工黨的支持度領先。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120306

#英國
#蘇納克
#每日郵報
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