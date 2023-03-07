土耳其在野大團結 推共主挑戰終結艾爾段20年執政

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（中央社安卡拉6日綜合外電報導）土耳其爭論不休的在野領袖今天結束連月激辯，同意推選有「土耳其甘地」之稱的基里達歐魯為共同的總統候選人，在5月大選中挑戰終結現任總統艾爾段20年執政。

法新社報導，在野陣營最後一刻達成協議，推舉主要在野黨共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）為共同的總統候選人，以避免分裂造成選票遭到瓜分。如果當選，他將終結艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）長達20年統治。

共和人民黨是土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）創立的政黨，也是土耳其最古老政黨，但是自從1990年代以來就失去執政中央政府的優勢。

在野聯盟長達數小時緊張談判後，基里達歐魯現身告訴支持者：「倘若我們陷入分裂，將會遭到消滅。」

英國廣播公司（BBC）報導，民調顯示這是場難分軒輊的選舉。在艾爾段的威權統治下，土耳其成為一個高度兩極分化的國家。

然而，國內面臨經濟危機，上個月強震又暴露諸多錯誤政策，艾爾段這次的選情恐不如之前樂觀。

基里達歐魯在獲得6黨組成的在野聯盟推選為共同總統候選人後，大批支持民眾爆出歡呼聲。

他因為和印度民權領袖聖雄甘地（Mahatma Gandhi）外型神似，而有「甘地凱末爾」（Gandhi Kemal）或「土耳其甘地」（Turkey's Gandh）之稱。這位現年74歲，說起話來輕聲細語的在野勢力共主，和談話嗆辣並且魅力十足的艾爾段屬截然不同類型。

基里達歐魯說：「我們唯一目標就是帶領我們國家步入繁榮、和平和喜樂。」

土耳其在野勢力上一次聯手挑戰艾爾段陣營是在2019年的地方選舉。

當時他們奪回第一大城伊斯坦堡和首都安卡拉，粉碎了艾爾段不敗的光環，也為土耳其國父凱末爾創立的共和人民黨可能重新掌權奠下基礎。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1120307