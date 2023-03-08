日本疫情趨緩 接送新任外國大使馬車時隔3年復駛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京8日綜合外電報導）隨著日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，今天在皇居宮殿舉行的新任外國駐日大使「呈遞到任國書儀式」，可看到宮內廳時隔約3年再派出馬車接送各國大使。

日本產經新聞報導，在從東京車站前往皇居的「行幸通」上，可聽見馬蹄聲響，吸引不少外國觀光客駐足，也有人拿出智慧型手機拍照。

日本以往舉行「呈遞到任國書儀式」時，都會讓各國新任大使自行選擇要搭乘馬車或汽車出席，但掌管日本皇室相關事務的宮內廳在疫情爆發後，為避免人群在馬車經過的沿途兩側聚集，所以自2020年3月的儀式後就取消馬車接送，全數改由汽車接送。

在COVID-19疫情爆發前，多數大使都選擇搭乘馬車，今天出席儀式的斐濟及巴基斯坦駐日大使同樣選擇搭乘馬車前往皇居。

宮內廳考量疫情狀況及與病毒共存的社會情勢等，近期內也持續為恢復馬車接送新任大使進行準備。

在東京都千代田區工作的一名女性上班族日前看到報導得知馬車復駛，今天特地前來拍照。她說，以東京站為背景的景色很美，沿路民眾也都靜靜地觀看，「完全不會對染疫風險感到擔心」。

跟朋友從紐西蘭來日本觀光的羅伯森說，看到真正的馬車經過市區，令他感到驚訝，「日本能保留這樣的傳統，我認為非常好」。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1120308