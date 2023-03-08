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歐洲央行總裁矢言打擊通膨 將採取一切必要行動

2023/3/8 22:07
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（中央社日內瓦8日綜合外電報導）歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德今天表示，她將採取一切必要行動，使居高不下的通貨膨脹降溫，並讓物價恢復穩定。

法新社報導，拉加德（Christine Lagarde）在世界貿易組織（WTO）於瑞士日內瓦總部舉行的活動中致詞，她說歐洲央行將竭盡一切努力，來對抗嚴重打擊歐元區多數國家的通膨狀況。

拉加德表示：「我們將讓物價恢復穩定，並將採取一切必要行動。高通膨的首要受害者是底層民眾、弱勢人口，這樣的情況令人難以接受。」

拉加德與WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）一同出席國際婦女節活動，她致詞時還強調，女性是最能感受到通膨迫切壓力的一大族群，「女性是薪酬最低的一群。」

歐洲央行為達到讓通膨率降回2%的目標，去年7月開始以空前速度調升利率，並示意本月稍晚將再升息0.5個百分點（2碼）。拉加德上週又說，歐元區可能還需要更多升息行動。

拉加德今天表示：「身為歐洲央行總裁，我的職責相當有限，但具有關鍵重要性，那就是確保物價穩定。」

拉加德說，她的職責是對抗「通貨膨脹，這是由能源危機所引起，而能源危機又是由（俄羅斯）對烏克蘭發動的可怕戰爭所造成」。（譯者：張正芊/核稿：施施）1120308

#拉加德
#歐洲央行
#法新社
拉加德
通膨居高不下 歐洲央行：3月升息後恐會繼續升歐元區1月通膨率8.5% 連3個月下降
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