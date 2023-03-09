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羅馬凶殺案頻傳 33歲男子返家途中被槍殺

2023/3/9 13:23（3/9 14:35 更新）
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近日羅馬凶殺案頻傳，8日晚間一名33歲的男子於返家街上遭槍殺死亡，命案發生地點僅距離男子家幾公尺，憲兵正在著手調查。圖為義大利憲兵隊總部。中央社記者陳攸瑋羅馬攝 112年3月9日
近日羅馬凶殺案頻傳，8日晚間一名33歲的男子於返家街上遭槍殺死亡，命案發生地點僅距離男子家幾公尺，憲兵正在著手調查。圖為義大利憲兵隊總部。中央社記者陳攸瑋羅馬攝 112年3月9日
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（中央社記者陳攸瑋羅馬9日專電）近日羅馬凶殺案頻傳，除一般糾紛引發凶殺案外，性別暴力也導致凶殺案增加。8日晚間一名33歲男子於返家街上遭槍殺死亡，命案發生地點僅距離男子家數公尺，憲兵正在調查。

據目擊者指出，槍手和同夥一起騎摩托車對受害者至少開了4槍。犯案現場已被一些商店的安全攝影機錄下，義大利憲兵正在著手調查。

這已不是羅馬2023年發生的第一起血腥事件。4日，45歲的公關維泰爾（Francesco Vitale）從羅馬一座知名建築物墜落死亡。警方初步調查，男子的死亡與羅馬犯罪組織有關，動機是一批價值50萬歐元（約新台幣1620萬元）的毒品。

2月底，一名50歲菲律賓人也是在街上被刺死。另一名受害者僅因在停車場發生糾紛，就被毆打致死。上述案件已引發義大利內政部的注意並思考對策。

性別的暴力行為也導致義大利凶殺案數量增加。

「安莎通訊社」（ANSA）8日報導，義大利女性抗議團體選在3月8日國際婦女節當天走上37個城市的街頭，反對基於任何形式的性別暴力行為，並表示沒有值得慶祝的事，因自今年年初以來，短短兩個多月已有20名婦女遇害。抗議團體別上紫紅色絲帶，在國際婦女節，義大利變成了紫紅色。

抗議團體表示，在一個社會中，女性仍在努力擔任最高職位，在政治上僅有少數代表，並且仍然不得不在家庭和工作之間做出選擇。抗議團體認為，國際婦女節應將焦點放在婦女的狀況上。（編輯：馮昭）1120309

#羅馬
#義大利
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