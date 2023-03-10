避免葉門外海老舊油輪漏油 聯合國買船移除存油

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（中央社紐約聯合國總部9日綜合外電報導）聯合國今天表示，為了避免停在葉門外海多年的一艘老舊油輪發生災難性漏油，已購買一艘船，準備移除油輪上儲存的石油。

法新社報導，聯合國開發計畫署（UN Development Program）表示，已簽署合約，向油輪公司歐航（Euronav）買下一艘原油運輸船，將前往葉門，移除浮動式儲存卸油船（FSO）「沙佛號」（Safer）上的石油。

自從葉門2015年爆發毀滅性內戰以來，船齡已47年的沙佛號就一直無法獲得維修，並被遺棄在叛軍控制的荷台達（Hodeidah）港附近。葉門非常倚賴緊急外援，而荷台達港正是葉門接收貨物的重要門戶。

聯合國開發計畫署署長施泰納（Achim Steiner）稱這次交易是「重大突破」。他在聯合國總部告訴記者，這次行動將可「避免大規模環境與人道災難的風險」。

施泰納表示，剛買下的船將在例行檢修後，於下個月展開航行。他說：「我們期盼，若一切能按照計畫進行，船對船的移轉作業實際上可在5月初展開。」

聯合國官員曾擔心，沙佛號若毀損，將引發嚴重危害外國船運的漏油事件，還得斥資約200億美元（約新台幣6180億元）來清理。

聯合國資料顯示，沙佛號上有110萬桶原油，是1989年埃克森瓦爾狄玆號（Exxon Valdez）油輪漏油事件的4倍之多。那起事件是全球最嚴重的生態浩劫之一。

若沙佛號真的漏油，除了將是又一場生態浩劫之外，還可能堵住非洲和阿拉伯半島之間的曼德海峽（Bab al-Mandab），一旦阻礙蘇伊士運河（Suez Canal）通道，將使全球經濟蒙受重大損失。

聯合國表示，這次行動估計要花費1.29億美元，目前已收到7500萬美元，另已獲認捐2000萬美元。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120310