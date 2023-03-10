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羅馬新垃圾箱登場 一次收集13種垃圾

2023/3/10 14:12（3/10 14:51 更新）
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羅馬新垃圾箱登場。新垃圾箱可以一次收集13種不同類型的垃圾，並可花費更少垃圾清空時間，避免交通堵塞。羅馬預計2025年禧年之前放置9000個。（羅馬市政府提供）中央社記者陳攸瑋羅馬傳真 112年3月10日
羅馬新垃圾箱登場。新垃圾箱可以一次收集13種不同類型的垃圾，並可花費更少垃圾清空時間，避免交通堵塞。羅馬預計2025年禧年之前放置9000個。（羅馬市政府提供）中央社記者陳攸瑋羅馬傳真 112年3月10日
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（中央社記者陳攸瑋羅馬10日專電）羅馬新垃圾箱登場，可一次收集13種不同類型垃圾，防火、更堅固、容量更大，具100%永續性；此外，可花費更少垃圾清空時間，避免交通堵塞。羅馬預計2025年禧年前放置9000個。

羅馬垃圾放置規定是在指定地點放子母車供民眾丟垃圾，並在特定時間將垃圾清空（通常是半夜或清晨）。垃圾分類大致分為紙類、塑膠類、廚餘、不可回收4種類型。

「今日羅馬」（Roma Today）9日報導，一個能夠收集 13種不同類型垃圾的容器在羅馬登場。垃圾箱的名字Punto Limpio，意思是乾淨。設計容器長4公尺，容量超過750公升。

這款新型垃圾箱已在杜拜、斯洛維尼亞、葡萄牙、西班牙等許多國家和城市使用。

新型垃圾箱能放置13種不同類型垃圾，包括手機、熨斗、電燈、收音機、列表機墨水盒、CD、家用錄影器（VHS）、咖啡膠囊和在密封容器中的家用油；還收集用過的電池、噴霧罐，甚至是X光片。

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新型垃圾箱是由歐洲設計院設計，每個垃圾收集點都標明了可以扔掉的垃圾類型。新型垃圾箱上的設計也便於肢障人士和行動不便人士使用。

羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）表示，新型垃圾箱不僅更大、更現代、更漂亮，也具更快卸載和清空操作的功能，對交通和丟垃圾的禮儀都有好處。它也有助加速垃圾回收的過程，讓不同類型垃圾得以更快加速循環經濟，希望透過新型垃圾箱為整個地區傳播這種良性模式。（編輯：馮昭）1120310

#羅馬
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