美媒：澤倫斯基尋求現身奧斯卡典禮 連兩年遭拒
2023/3/10 20:49（3/10 22:07 更新）
美國週刊「綜藝」獨家報導，烏克蘭總統澤倫斯基尋求透過視訊方式現身今年奧斯卡頒獎典禮，但再次遭到拒絕。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）獨家報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）尋求透過視訊方式現身今年奧斯卡頒獎典禮，但再次遭到拒絕。
澤倫斯基
上個月透過視訊現身柏林國際影展（Berlin International Film Festival）後，希望再次以視訊方式現身美國廣播公司（ABC）12日轉播的奧斯卡頒獎典禮，但遭奧斯卡主辦單位美國影藝學院（AMPAS）拒絕，這是他連續第2年被拒。
澤倫斯基小百科
- 生日：1978年1月25日
- 學歷：基輔國立經濟大學克里沃羅格經濟研究所法學院
- 經歷：第6任烏克蘭總統，劇團「95街區」創辦人、演員、編劇
- 澤倫斯基出生於猶太家庭，父親是大學教授，母親是工程師。
他大學時修習法律，但選擇投入戲劇事業、創辦劇團。
澤倫斯基在電視劇「人民公僕」扮演中學教師，角色飆罵貪腐爆紅。
2019年，澤倫斯基擊敗尋求連任的波洛申科，以73%高得票率當選總統。
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消息人士指稱，美國威廉莫里斯奮進娛樂公司（WME）知名經紀人辛浦森（Mike Simpson）向美國影藝學院提出要求，希望能讓澤倫斯基參與奧斯卡頒獎典禮，但遭到拒絕。
去年，奧斯卡頒獎典禮製作人派克（Will Packer）也拒絕讓澤倫斯基亮相。消息人士指出，派克當時擔心，好萊塢只高度關注烏克蘭，是因為俄羅斯侵略烏克蘭的衝突中受影響的都是白人，這會給人不好觀感。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1120310
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