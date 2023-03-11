要求COVID-19疫源情資解密 美眾院無異議通過

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國聯邦眾議院今天無異議表決通過，要求國家情報總監海恩斯（Avril Haines）解密關於COVID-19疫情起源情報，加強施壓拜登政府公開相關情資。

路透社報導，繼聯邦參議院3月1日無異議通過後，眾議院以419票對0票也通過要求情報單位解密疫源情資，接下來就看總統拜登要簽署完成立法或否決。

自從2019年底中國的武漢出現第1例確診後，華府政壇就因兩黨都要求強力反中的氛圍，對COVID-19起源一直有高度政治化的辯論。

相關論戰在上月再次回溫，因華爾街日報率先披露美國能源部的結論，認為疫情可能起因於中方實驗室病毒外洩；實驗室外逸理論向為中方所否認。

華爾街日報稱美國能源部根據一份機密情資報告，做出病毒源自實驗室外逸的判斷，但標註這項判斷「信心程度低」；另外4間聯邦機構仍判斷COVID-19可能源於自然傳播，還有2間尚未論斷

眾議院情報委員會共和黨籍主席特納（Mike Turner）呼籲有關單位盡快解密，稱「美國民眾有必要知情一切，包含病毒如何產生、尤其這是否為實驗室相關事件所導致的結果」。

情報委員會的民主黨龍頭海姆斯（Jim Himes）也稱要求解密的提案是重要起步，「我希望這能釐清相關揣測及目前外面一些謠言」。（譯者：陳亦偉）1120311