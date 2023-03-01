COVID-19疫情源頭 FBI研判中國實驗室外洩

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）今天表示，據FBI研判，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情可能源自中國武漢一間實驗室的病毒外洩事件。

路透社報導，瑞伊告訴福斯新聞台（Fox News）：「FBI經過相當長的時間進行評估，認為疫情源頭很可能是武漢一起實驗室意外。」

不過，瑞伊表示，他無法透露許多FBI的評估細節，因為這些被列為機密。他指控中國政府在美國及其他國家努力更深入了解疫情源頭時，「盡其所能阻撓和混淆」。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）26日曾報導，美國能源部（U.S. Energy Department）雖判定COVID-19「最有可能源於中國實驗室洩漏」，但看過這份機密文件的人士說，能源部判定的把握度偏低。

據「華爾街日報」報導，美國其餘4個調查機構以及一個國家情報小組，仍研判疫情源於自然傳播，另有2個機構尚未判定。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）昨天表示，美國政府尚未就疫情起源達成明確的結論和共識。（譯者：張茗喧/核稿：徐睿承）1120301