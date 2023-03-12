以色列民眾憂改革影響司法獨立 連10週上街示威

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（中央社特拉維夫11日綜合外電報導）以色列極右派政府計劃限制最高法院職權，被批評者認為威脅司法獨立性，民眾今天再度湧上各城市的街頭抗議，全國為此發動的示威迄今來到第10週。

隨著這項司法改革朝批准邁進，抗議活動已然升溫，以色列貨幣謝克爾（Shekel）匯率隨之下挫，若干預備役軍人更揚言不遵從徵召令。總統赫佐格（Isaac Herzog）已呼籲延後改革並展開對話。

以色列大城特拉維夫（Tel Aviv）市區今天聚集數以萬計的示威者，58歲的古易查布里（Tamir Guytsabri）是其中一員，他表示：「這不是司法改革，而是讓以色列走向全面獨裁統治的劇變，為了我的孩子，我希望以色列保持民主。」

63歲示威者拉哈特（Miri Lahat）說：「我在此抗議這項法律改革、抗議我們的總理，我們叫他『犯罪部長』。」

抗議過程大致和平，但路透社目擊警方介入阻止抗議者妨礙交通時，有些民眾受傷和被捕。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，改革目標在於平衡政府各部門。尼坦雅胡攜手宗教與民族主義政黨等執政盟友，運用在國會的多數優勢來推動改革。

去年12月接下第6個總理任期的尼坦雅胡表示，示威活動的目的在於推翻他。法院正在審理尼坦雅胡的3起貪腐案件，但他否認一切違法指控。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120312