烏估俄軍24小時死傷500多人 少數族群士兵陣亡最多

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圖為烏克蘭軍人在巴赫姆特前線發射榴彈砲。（路透社）

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（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭軍方表示，近來一段24小時期間內，烏東城市巴赫姆特戰役有超過500名俄羅斯部隊人員死傷。英國國防部指出，俄國少數族群士兵傷亡最慘重，大城市的士兵相對沒有死傷。

●巴赫姆特激戰 烏：俄軍24小時內死傷500多人

烏克蘭軍方發言人11日表示，近來一段24小時期間內，烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）的戰役有超過500名俄羅斯部隊人員死傷。

路透社報導，親俄部隊為奪取烏東頓巴斯（Donbas）地區的巴赫姆特而激戰數月。交戰雙方都坦承死傷慘重，但具體數字難以查核。

烏東軍方發言人切列瓦提（Sergiy Cherevaty）表示，俄軍在24小時期間發動了16次攻擊行動，並有23場衝突發生在巴赫姆特。

他告訴電視台說：「戰鬥過程中有221名敵軍喪命，314人受到程度不等的傷勢。」

從切列瓦提的評論中，無法得知他指的24小時是從什麼時候開始算起。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）的幕僚10日表示，基輔決定持續在巴赫姆特拚鬥，讓俄國最頂尖部隊耗損殆盡。

俄國則指出，奪下巴赫姆特將可把烏克蘭的防線打穿，並朝奪取頓巴斯工業區全區邁進一步。

●英國防部：俄軍前線受重創 少數族群士兵死傷最多

英國國防部12日指出，俄羅斯在烏克蘭戰場前線死傷極其慘重，來自俄國不同地區戰士的傷亡人數差異甚鉅，如莫斯科及聖彼得堡的士兵死傷相對輕微，少數族群士兵傷亡最為慘重。

英國國防部每日情報公告表示，俄軍持續蒙受重大人員損失，來自俄國不同地區士兵的傷亡人數差異甚鉅。就人口比例來說，最富有城市莫斯科及聖彼得堡相對沒有什麼死傷，尤其是俄國菁英家庭子弟。

來自俄國東部許多地區的士兵可能死亡人數眾多，依人口比例而言，比來自莫斯科的士兵高出30至40倍。

在俄羅斯許多地方，來自少數族群的士兵死傷都最多。例如阿斯特拉罕（Astrakhan）地區傷亡士兵中，約有75%是哈薩克裔及韃靼裔。

●英法將於印太區域接替部署航艦 合訓烏國陸戰隊

英、法兩國在巴黎舉行高峰會，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）於會後聯合記者會表示，英、法已達成共識將共同訓練烏克蘭陸戰隊，並協調在印太區域部署航空母艦，以促進區域安全穩定。

蘇納克提到，英、法將致力增進兩國武裝部隊的互操作性、協同作戰能力，盡可能善用英法聯合遠征軍（Combined Joint Expeditionary Force）的潛力，並共同探索研發防空、空戰與長程打擊等武器系統。

英國首相府預告，英、法高峰會預計討論的議題包括協調英國「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）、「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）以及法國「戴高樂號」（Charles de Gaulle）航艦在印太區域輪流部署，以利理念相近歐洲國家能在印太水域維持常態存在。

中國近年強勢獨斷的作風日益引發各國警戒；俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭後，除了促使原本彼此存在歧異的歐洲國家在安全事務趨於一致，也讓各國對其他區域的威權擴張更加提高警覺。

●俄烏戰爭掀高通膨 捷克布拉格數千人示威

數以千計民眾11日走上捷克首都布拉格（Prague）街頭，以表達對政府施政方針與通膨飆升的不滿。

在過去一年中，捷克一直設法平抑創紀錄的通貨膨脹水準，這主要是由俄羅斯侵略烏克蘭戰爭引發的能源價格飆升所導致。

11日的「捷克反貧窮」（Czechia against poverty）示威活動是由一個非國會小型政黨所發起。

今年2月，擁有1050萬人口的捷克年通膨率達到16.7%。該國也是歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）成員國。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1120312