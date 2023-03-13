北韓試射2枚戰略巡弋飛彈 南韓：高度戒備

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（中央社首爾13日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，美國和南韓舉行大型聯合軍事演習前幾個小時，北韓自一艘潛艦試射2枚戰略巡弋飛彈，藉此展示武力。南韓表示，軍方處於高度戒備狀態。

法新社引述北韓中央通信社報導，一艘潛艦昨天上午自北韓東部沿海城市新浦（Sinpo）外海發射飛彈。

南韓的聯合新聞通訊社報導，南韓軍方偵測到一枚不明飛彈，但沒有提供細節。

據北韓中央通信社報導，這次試射很成功，飛彈擊中朝鮮半島東岸附近海域的指定目標。報導並未說明指定目標的方位。

「戰略」通常用來描述具有核能力的武器。北韓中央通信社報導，這次試射行動證實了這套系統的可靠性，並測試北韓潛艦部隊水下進攻戰力。

路透社報導，南韓合同參謀本部表示軍方處於高度戒備狀態，南韓情報機構也正與美方一同分析這次試射行動的細節。

南韓和美國軍隊計劃今天展開為期11天、稱為「自由護盾23」（Freedom Shield 23）的聯合演習。

北韓中央通信社報導，這次潛艦試射飛彈試射行動旨在展現北韓控制局勢的決心，「美帝國主義者和南韓傀儡軍愈來愈不掩飾他們針對北韓而來的軍事演習」。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1120313