更多編輯台推薦新聞：
張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎
娛樂

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術
運動

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

匯豐銀行出手 1英鎊收購矽谷銀行英國分行

2023/3/13 18:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國政府和匯豐銀行（HSBC）今天宣布，上週宣告破產的美國矽谷銀行英國分行（SVB UK）已在一項紓困交易中，以象徵性1英鎊（約新台幣37元）價格出售給匯豐銀行。

法新社報導，匯豐是在英格蘭銀行（Bank of England）和英國財政部監督下完成這筆交易。矽谷銀行10日倒閉，在英國引發科技和生命科學業界客戶的恐慌。

財政部在週末緊急會談後發布聲明說：「矽谷銀行（英國分行）已於今天出售給匯豐銀行。」

「英格蘭銀行與財政部協商後，利用2009年銀行法授予的權力，促成這項交易。」

英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）強調，收購案並未動用政府資金，同時所有客戶存款都獲得保障。

韓特說：「我很高興可以在這麼短時間內做成決定。」

主要業務集中在亞洲地區的匯豐銀行表示，SVB UK擁有約55億英鎊的貸款和約67億英鎊的存款。

匯豐集團執行長祈耀年（Noel Quinn）指出：「本次收購對我們在英國的業務具有極高戰略價值。收購案不僅可強化我們的企金業務，也增強我們為創新和快速發展公司提供服務的能力，包括在英國和國際上的科技和生命科學業界。」（譯者：施施/核稿：陳政一）1120313

#匯豐銀行
#英國
#美國矽谷銀行英國分行
韓特
英國第4季GDP持平 通貨膨脹困境仍在IMF公布2023全球預測 先進經濟體僅英國負成長
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族