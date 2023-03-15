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首頁 / 國際

拜登簽行政命令落實管制 籲對槍枝問題「做大事」

2023/3/15 11:25
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（中央社加州蒙特瑞公園14日綜合外電報導）美國加州洛杉磯郊區的蒙特瑞公園市一間舞廳今年農曆除夕發生11死槍擊案，總統拜登今天在當地宣布最新聯邦措施來管制槍枝暴力，並激昂地宣告有必要拿出更多作為。

美聯社報導，拜登表示，蒙特瑞公園市（Monterey Park）這起發生在1月的血案，至今仍讓人悲傷得喘不過氣、心頭怒火也依舊難消。

他呼籲：「做點事。做點大事。」

他告訴台下包括受害者家屬在內的群眾：「我心意已決，攻擊性武器及大容量彈匣非禁不可。」

他說：「我們今天緬懷、哀悼，但我今天在這裡與諸位一起拿出行動」。

拜登告訴群眾，他已簽署行政命令，加強購槍者的背景查核、宣導更安全的武器存放方式，並確保去年夏天頒布的跨黨派槍枝管制法讓執法機關有更大施展空間。

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拜登今天的行動並不改變政府政策，而是指示聯邦機構確保落實現行法律和程序，這正是總統行政命令的特色。當美國總統面對職權限制時，簽署行政命令可讓總統在無國會配合下有所行動。

蒙特瑞公園市血案發生在社區慶祝農曆新年之際，20名遭槍擊的民眾多為六旬、七旬年長亞裔美國人。拜登表示，這群人代表著美國強而有力的願景，「我們的多元就是這個國家的力量」。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1120315

#拜登
#蒙特瑞公園市
#美國
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