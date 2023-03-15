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人權觀察：數千名尋求庇護阿富汗人在阿聯遭監禁

2023/3/15 22:16
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（中央社杜拜15日綜合外電報導）人權倡議團體人權觀察（Human Rights Watch）今天指控，阿拉伯聯合大公國任意監禁至少2400名尋求庇護的阿富汗人，把他們困在惡劣的住宿環境超過一年，等待安置到其他地點。

法新社報導，人權觀察表示，塔利班（Taliban）2021年8月重新奪權後，約2400至2700名阿富汗人撤至阿拉伯聯合大公國，迄今仍被「任意監禁」在臨時難民營，毫無移動自由和法律諮詢管道。

阿拉伯聯合大公國表示，該國和美國正在合作完成安置程序，但否認有關難民營生活環境惡劣的報導。

人權觀察阿聯研究員席亞（Joey Shea）說：「阿聯當局將數以千計尋求庇護者監禁在擁擠惡劣的環境中超過15個月，他們的案件毫無進展希望。」席亞呼籲立即釋放這些人。

一名尋求庇護的阿富汗人接受人權觀察訪問時說：「（難民）營區簡直就像座監獄。」

一名官員告訴法新社，阿聯應美國要求暫時收容阿富汗人，等待在別處安置他們。

這名因未被授權對媒體發言而要求匿名的官員說：「阿聯繼續與美國大使館合作處理旅客，並與美國對等單位聯繫，努力及時安置其餘的撤離人員。」

但根據人權觀察，被收容的阿富汗人生活在監獄般環境，不但沒移動自由，還受到24小時的監控。人權觀察組織表示，營區有「精神衛生危機」，並說獲報至少1人企圖自殺。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120315

#阿富汗人
#阿聯
#阿拉伯聯合大公國
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