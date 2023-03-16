台灣送愛至印尼地震災區 援贈民眾度難關

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駐印尼代表處人員、三輪慈善基金會成員和印尼展玉縣府人員15日出席台灣捐贈物資給印尼災民儀式。（駐印尼代表處提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 112年3月16日

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（中央社記者李宗憲雅加達16日專電）印尼席安約鎮去年底發生強震，造成災民傷亡和流離失所。台灣日前捐贈10萬美金，由台商組成的三輪慈善基金會統籌，昨天首批援贈共計1000個物資包給當地政府並舉行捐贈儀式，其他1000個物資包將再選送偏遠災區。

駐印尼代表處今天發布新聞稿指出，印尼爪哇省席安約鎮（Cianjur）2022年11月21日發生規模5.6地震，造成數百人傷亡，上萬人因房屋損壞而流離失所。台灣政府捐贈10萬美金，並交由三輪慈善基金會統籌辦理賑濟工作，首批物資共計1000份賑濟包，昨天贈給展玉縣（Cianjur Regency）政府，並舉行簡單隆重的捐贈儀式。

駐印尼代表處副代表陳盛鵬及展玉縣縣長特助德迪（Dedi Sudrajat）出席捐贈儀式。陳盛鵬致詞時表示，台灣政府在發生地震災害的第一時間，就向印尼政府表達誠摯慰問與關心，並捐贈10萬美金給三輪慈善基金會統籌辦理賑濟工作，希望台灣政府與人民的愛心能溫暖災區民眾。

負責統籌辦理賑濟活動的三輪慈善基金會執行長鐘文燐表示，席安約鎮發生地震後，基金會就已經多次深入災區勘災與賑災，未來將繼續統籌辦理相關賑濟工作。

三輪慈善基金會準備的賑濟物資包，每份價值25萬印尼盾（約新台幣500元），裡面有毛毯、油、鹽、糖、乾糧等民生物資。基金會共準備2000個賑濟物資包，其中首批1000個在儀式典禮中捐贈給展玉縣政府，其他1000個物資包將再選送偏遠災區。

新聞稿也指出，三輪慈善基金會是由印尼台商創立，並向印尼政府登記立案非營利組織，長期與台灣駐印尼代表處合作，在印尼各地執行賑災、濟貧、急難救助等人道援助工作；賑濟經驗豐富、動員整合能力佳，深獲印尼民眾及台灣僑民高度評價。（編輯：陳惠珍）1120316

台灣援贈印尼災民，駐印尼代表處副代表陳盛鵬（前左3）15日代表台灣政府捐贈大米等給展玉縣政府。（駐印尼代表處提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 112年3月16日