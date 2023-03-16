援助烏克蘭立場分歧 美國2024大選前共和黨起內鬨

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國提供烏克蘭軍事援助一事已在共和黨內部掀起一場爭鬥，由外交政策「鷹派」槓上孤立主義右派，替2024總統大選設下迄今最具影響力的論戰。

法新社報導，美國終究該拿出多少援助來幫盟友烏克蘭擊退俄羅斯侵略，這項議題最近愈吵愈烈，而這背後主因正是可能投入共和黨內總統初選的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）。他之前呼應莫斯科當局的論點，稱俄烏戰爭是一場「領土爭端」。

迪尚特主張烏克蘭問題並非攸關「重大」國家安全利益，不但與前總統川普（Donald Trump）一致，也確定了共和黨思維出現重大轉變。

迪尚特和川普是贏得共和黨總統提名民調支持度最高的兩位人選。他們對烏立場獲得了共和黨聯邦眾議院第一號人物麥卡錫（Kevin McCarthy）的支持。麥卡錫曾說，他不贊成在烏克蘭援助一事開出他所謂的「空白支票」。

立場更右、被視為川普「美國優先」（America First）運動明日之星的雷克（Kari Lake），也曾質疑為何把納稅人血汗錢「送到海外去發動第三次世界大戰」。

另一位右翼寵兒、外界看好未來有前進白宮本錢的南達科他州州長諾姆（Kristi Noem），則說俄烏衝突「應該是歐洲的戰爭，不是我們的」。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，華府已提供基輔超過1100億美元的經濟和軍事援助。

孤立主義者的立場與多數共和黨人同調。根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）1月民調，有63%受訪者反對提供更多資金和武器給基輔。

然而，以整體選民來看，挺烏立場仍鮮明得多。這代表著任何一位「美國優先」派的人選自共和黨內總統初選出線，都將遭遇強勁的阻力。

主流派共和黨人則大多警告，俄羅斯領土野心可能會從烏克蘭擴大到北大西洋公約組織（NATO）國家。

不同於聯邦眾議院領導階層，聯邦參議院共和黨第一號人物麥康奈（Mitch McConnell）一向直言不諱地挺烏，並被視為國會黨團反對孤立主義的堡壘。

已宣布角逐共和黨總統候選人提名的前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）也曾說，烏克蘭戰爭勝利是避免戰爭擴大的唯一保障。

聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）反對迪尚特認定俄烏戰爭是領土爭端的說法，葛蘭姆稱其為「侵略戰爭」。

葛蘭姆和前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）還將迪尚特的言論，比擬為前英國首相張伯倫（Neville Chamberlain）對希特勒（Adolf Hitler）採行的綏靖政策。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1120316