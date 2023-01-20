烏克蘭感謝美國再次大筆軍援 仍盼取得豹2坦克

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（中央社基輔／柏林20日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天感謝美國和西方盟邦再次提供大筆武器彈藥援助，並期待北大西洋公約組織和他國國防領導人在最新會議中商討為烏提供主戰坦克，以增強抗俄軍力。

法新社報導，澤倫斯基以英文在推持留言對美國總統拜登說：「感謝你提供烏克蘭另一項價值25億美元的強有力國防支援案。」

推文中將此次軍援涵蓋的史崔克（Stryker）裝甲運兵車、布萊德雷（Bradley）步兵戰鬥車和復仇者（Avenger）防空飛彈系統譽為「對我們反擊侵略者的重要助力」。

路透社報導，北大西洋公約組織（NATO）和他國今天在德國拉姆施坦（Ramstein）空軍基地舉行的國防領導人會議，是俄軍11個月前入侵烏克蘭以來，一連串此種會議的最近一次。會中將討論未來對烏克蘭供應的武器，特別是歐洲各國使用中的德造豹2型（Leopard 2）坦克。

德國當局對於任何國家將此型戰車出口都具有否決權，而德國總理蕭茲（Olaf Scholz）政府似乎為恐挑激俄羅斯，而不願許可出口。

有些盟邦指出，德國的顧慮多餘，因為俄羅斯已全力投入戰事，而且一再指稱，西方提供烏克蘭武器只會使衝突延長因而增加烏克蘭的苦難。

澤倫斯基昨夜在談話影片中說：「我們現在事實上正等候某個歐洲國家的決定，以啟動備妥的坦克合作鏈。」

立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）稍早表示，有若干國家將在今天會議中宣布，將豹2坦克送交烏克蘭。他說：「有些國家一定會將豹2坦克交給烏克蘭，這是確定的事。」（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120120