俄烏戰事超過一年 美公眾挺烏出現鬆動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第二個年頭，美國的民調呈現挺烏疲乏警訊。支持加碼援烏的人擔心，納稅人益發對援外數百億美元感到厭倦，恐會削弱這段時間以來的努力。

「紐約時報」指出，儘管美國總統拜登在俄烏戰爭屆滿一年前夕閃電出訪基輔，彰顯對烏克蘭相挺到底，但美國國內的烏克蘭政治議題正出現顯著變化，恐非白宮所樂見。已有民調顯示，美國公眾對全力軍援烏克蘭的支持度有所軟化，而共和黨內有意角逐白宮大位的領先人選也更公開反對陷入俄烏泥淖。

雖然俄國侵烏以來的這一年，美國國會兩黨一直堅定支持烏克蘭，但支持提供烏克蘭更多援助的人擔心即將開跑的2024大選活動會引發分歧，以及美國納稅人對數百億美元的援烏產生疲乏，恐在擊退俄國前就先削弱一切努力。

紐時認為總體氛圍已然有所轉變。共和黨奪回眾議院多數後，本週在兩個聽證會施壓五角大廈官員，就烏克蘭的相關開支與經費去向嚴加質詢，並放話必要時究責。

此外儘管拜登承諾力挺到底，但烏克蘭政府仍不放心，以致總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）尋求與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）通話。

根據美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）一份民調顯示，美國大眾對援烏的支持率已從去年5月的60%掉到只剩48%；皮尤研究中心（Pew Research Center）的民調則顯示，認為美國已援烏過多的比率從去年的7%，增至上月的26%。

美國大眾也出現挺烏絕非無底線的態度。福斯新聞（Fox News）一份民調顯示，雖然50%的受訪者稱美援應持續到烏克蘭戰勝，但也有高達46%的人認為援烏必須有個時間底限。

共和黨策師蘇拉比安（Andy Surabian）說：「各種外部介入幾乎都難免如此：頭幾個月相挺者眾，人們反對俄國所為。但隨時間拉長，厭戰情緒就成為實在的東西，尤其在美國，當選民不再對烏克蘭的事與自身安全有感時。」

有鑑於共和黨掌控的眾議院在挺烏上有不確定性，類似智庫新美國安全中心（CNAS）高級研究員肯達爾泰勒（Andrea Kendall-Taylor）這樣的人就認為，這就是何以拜登必須更大膽介入並趕在大眾厭戰前盡快幫烏克蘭打贏的重要所在。

肯達爾泰勒說：「問題在於無論拜登花多大力氣向民眾說理，只要戰爭拖越久，美國相挺決心倒退的風險就越大。這也是為何美國得現在就用軍事幫烏克蘭搞定。」（譯者：陳亦偉）1120302