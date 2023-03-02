若中國軍援俄羅斯侵烏是否合力制裁北京 美探詢盟邦意向

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美國官員與消息人士指出，美方正在針對「如果北京在俄烏戰爭上對俄羅斯提供軍事援助，是否可能對中國祭出新一波制裁」一事，探詢盟友意見。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）4位美國官員與消息人士指出，美國正在探詢親近盟友的意見，如果北京在俄烏戰爭上對俄羅斯提供軍事援助，是否可能對中國祭出新一波制裁。

路透社報導，這項磋商目前仍處於初步階段，目的是爭取一系列國家的支持，尤其是富裕的七大工業國集團（G7）國家，以協調各國力挺可能的制裁行動。

目前尚不清楚華府將提出哪些具體制裁措施，而有關對談內容，先前都未曾披露過。

主要負責實施制裁的美國財政部，對此拒絕評論。

華府及其盟邦最近幾週都曾表示，中國正考慮向俄羅斯提供武器，北京對此予以否認。美國總統拜登的幕僚則尚未公開出示證據。

美國及其盟友並直接警告中國不要這樣做，這些場合包括拜登與中國國家主席習近平會晤時，以及2月18日在慕尼黑全球安全會議場邊，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國最高外交官員王毅面對面會談時。

知情人士表示，對付中國力挺俄羅斯，拜登政府初步作法是，由幕僚和外交層級人員，包括財政部，以非正式方式對外聯繫。

白宮國家安全會議發言人說，俄烏戰爭讓中國與歐洲和其他國家之間的關係變得困難，「這分散了中國的注意力，並可能對其國際關係造成不需要也不想要的打擊」。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1120302