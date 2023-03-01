G20新德里部長會議 布林肯：無意會中俄外長

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（中央社塔什干1日綜合外電報導）20國集團（G20）外交部長會議本週將在印度首都新德里舉行。美國國務卿布林肯今天表示，屆時他將不會與中國或俄羅斯外長會面。布林肯指控莫斯科未嚴肅看待結束烏克蘭戰爭。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）於飛往新德里之前，在烏茲別克首都塔什干告訴媒體：「我沒有在G20會見任何一位的計畫。」他還說，他預期會和他們一起參加集體會議。

布林肯自莫斯科全面入侵烏克蘭以來，拒絕和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面，並且駁斥俄國聲明稱願意就總統蒲亭（Vladimir Putin）發動的戰爭展開討論的說法。

「倘若俄羅斯總統蒲亭真正準備好投入結束侵略所必需的有意義外交，我們當然會率先參與，但目前沒有任何證據顯示如此。」

「真正問題在於，俄羅斯是否會來到真正準備好了要結束侵略的程度，並且以符合聯合國憲章的方式。」

布林肯和拉夫羅夫上一次單獨會面是2022年1月在日內瓦。當時美國警告俄羅斯不要輕舉妄動。而在俄羅斯擺明即將入侵烏克蘭後，布林肯取消之後的會議。莫斯科2022年2月24日全面入侵烏克蘭。

然而，布林肯曾和拉夫羅夫通過電話，單純討論美俄換囚，並未涉及烏克蘭。

去年7月在印尼峇里島（Bali）舉行的G20部長會議，布林肯和拉夫羅夫坐在同一會議室裡。西方官員表示，當拉夫羅夫聽到對俄烏戰爭的批評時，立刻奪門離開會場。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1120301