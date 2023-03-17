更多編輯台推薦新聞：
日媒評選經典賽預賽AB組最佳九人 讚張育成扛「主砲」打擊猛
運動

日媒評選經典賽預賽AB組最佳九人 讚張育成扛「主砲」打擊猛

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
娛樂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 國際

白宮樂見澤倫斯基與習近平對談 籲北京勿偏袒俄國

2023/3/17 04:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國白宮今天表示，烏克蘭總統澤倫斯基若與中國國家主席習近平對談，會是「好事」一樁；白宮同時提醒北京對於俄烏衝突勿採取「偏袒」俄羅斯的觀點。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）日前報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將與習近平進行俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的首次對談。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天被問及上述報導時告訴記者：「我們認為兩人如果對談，會是非常好的一件事。」

柯比說，「我方現在和之前都支持」聯繫，但他也對中國推動烏克蘭停火一事提出警告，說停火只會助長俄羅斯侵略。

目前尚未證實澤倫斯基將與習近平通話，不過，中國國務委員兼外長秦剛今天已與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）通電話。

庫列巴在推特上總結與秦剛的通話內容，表示其中包括討論「領土完整性原則的重要性」，但未提供細節。

庫列巴還寫到，他在跟秦剛通話期間，強調了澤倫斯基提案「結束侵略並恢復烏克蘭境內公正和平」的重要性。

另外，據傳習近平也準備造訪莫斯科，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。

柯比表示，美國尚未確定習蒲二人將舉行峰會，但呼籲北京避免尋求「只反映俄國觀點」的戰爭解決之道。（譯者：楊昭彥）1120317

#澤倫斯基
#習近平
#秦剛
澤倫斯基
傳習近平下週會蒲亭後 擬與澤倫斯基視訊對談澤倫斯基：俄軍在巴赫姆特不到一週陣亡千人
習近平
沙烏地復交伊朗 沙國官員：習近平居間斡旋促成分析：中國外交轉變 主動建構全球秩序挑戰美國
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
分析：中國外交轉變 主動建構全球秩序挑戰美國