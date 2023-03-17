布林肯訪尼日 宣布1.5億美元新人道援助

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（中央社尼日尼阿美16日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天訪問尼日期間宣布對非洲沙赫爾地區（Sahel）提供規模1億5000萬美元新人道援助。華府將尼日視為對抗伊斯蘭主義叛亂的重要盟友。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）此行是美國國務卿首度訪問尼日，展現美方對這個貧窮國家的強有力支持。尼日在遏制叛亂組織方面相對成功，更在這個政變頻傳地區設法完成民主過渡。

針對這項新援助，布林肯在聲明中表示：「這將有助對這地區的難民、尋求庇護者和蒙受衝突與糧食不安全影響的其他人提供救命支持。」這筆資金將提供尼日、布吉納法索、查德、馬利、茅利塔尼亞，以及利比亞境內的沙赫爾難民。

華府尋求加強與非洲大陸關係，美國官員近來頻頻到訪，布林肯是最新一例。中國對非洲有強大影響力，許多國家與俄羅斯也保持友好關係。

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地處內陸的尼日和鄰國馬利、布吉納法索、奈及利亞及查德正竭力對抗伊斯蘭主義叛亂分子，這些叛亂分子已殺害數以千計民眾，造成數百萬人流離失所，並且控制好幾處大片土地。

與蓋達組織（Al-Qaeda）和伊斯蘭國（Islamic State）有關連的團體在尼日西南部發動數十起攻擊，部分攻擊導致數十名尼日軍人喪命。不過尼日的暴力情況還沒有像其他地方一樣遍及整個國家。（譯者：李佩珊/核稿：何宏儒）1120317