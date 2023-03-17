美明尼蘇達核電廠放射性水外洩 汙染多侷限廠區

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國明尼蘇達州一處核能設施的經營公司今天表示，這座核電廠去年11月外洩含有放射性氚的水，不過汙染大致侷限在廠區。

法新社報導，Xcel能源公司（Xcel Energy）是明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）西北部核電廠的經營商，並未解釋為何等了3個多月才公開承認外洩。

這家公司表示，去年11月22日獲知汙水外洩時，即告知州政府官員和聯邦核子管理委員會（Nuclear Regulatory Commission，NRC）。

這家公用事業企業總裁克拉克（Chris Clark）在聲明中說：「儘管這次外洩未對公眾或環境構成威脅，我們仍相當嚴肅看待，並努力以安全方式處理這次狀況。」

明尼蘇達州汙染控制局（Minnesota Pollution Control Agency）表示，Xcel能源公司向其通知約有40萬加侖含氚汙水在廠區外洩，但完全未「流入密西西比河（Mississippi River），或汙染到飲用水源」。

明尼蘇達州汙染控制局還說，州政府官員「正積極檢查來自廠區的數據」及「監督補救作業」。

Xcel能源公司表示，已「回收約25%外洩的氚，今年內也將持續回收工作」。

氚是氫的放射性同位素，是核電廠發電的副產品，也會在環境中自然發生。（譯者：徐睿承/核稿：張正芊）1120317