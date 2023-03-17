習近平訪俄對俄烏戰爭影響？ 北京：勸和促談

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（中央社記者呂佳蓉北京17日電）中國國家主席習近平將於20日至22日對俄羅斯進行國是訪問。對於此訪對俄烏戰爭的影響，中國外交部發言人汪文斌今天強調，中方的主張是勸和促談。

中國外交部今天宣布，應俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）邀請，中國國家主席習近平將於3月20日至22日對俄羅斯進行國是訪問。

在中國外交部今天舉行的例行記者會上，媒體聚焦在此訪對俄烏戰爭的影響。

汪文斌形容，習近平此次訪俄，是為了「和平」而去。中方不久前發的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，集中體現了中方在烏克蘭問題上的立場。中方的主張歸結一句話，即勸和促談。

他表示，政治對話是解決衝突爭端的唯一出路，「拱火遞刀、單邊制裁、極限施壓只會激化矛盾、加劇緊張」，不符合世界上大多數國家的利益和期待。中方將秉持在烏克蘭危機等國際地區熱點問題上的客觀公正立場，繼續為政治解決危機發揮建設性作用。

對於這次中俄元首會晤是否會涉及向俄方提供各類援助？他回應，在軍品出口方面，中方一向採取慎重負責態度，一貫依法依規對兩用物項出口進行管制，同時一貫反對沒有國際法依據、未經安理會授權的單邊制裁和長臂管轄。

汪文斌指出，中方的立場和做法一以貫之，「同一些國家在軍售問題上搞雙重標準，在烏克蘭危機中拱火澆油的做法形成鮮明對照」。

汪文斌也說，習近平這次訪俄，將推進雙邊各領域互利合作，深化「一帶一路」建設，與歐亞經濟聯盟對接合作，助力兩國實現各自發展振興目標。

華爾街日報此前引述消息人士稱，結束對莫斯科的訪問之後，習近平可能會與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行通話。（編輯：陳沛冰）1120317