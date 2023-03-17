中巴強敵威脅 印度軍備汰舊批准逾2600億元訂單

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（中央社新德里16日綜合外電報導）印度政府今天批准採購價值7050億盧比（約新台幣2611億元）的飛彈、直升機、火砲和電戰系統，以加強軍隊的作戰威力。

路透社報導，印度國防部發表聲明說，國防裝備採購委員會（Defence Acquisition Council，DAC）已為各軍種批准總價值7050億盧比的軍備採購訂單。

聲明中說，所有訂單將一律下給印度公司，以配合總理莫迪（Narendra Modi）的政府促進國內軍工生產的努力。

印度周圍有中國和巴基斯坦兩個核武強權國家，在喜馬拉雅山區疆界爭議地帶也與中國軍隊關係緊張，因此一直設法要將多為蘇聯時期研發的軍備現代化。

這次印度軍備更新的重點在海軍，在今天批准的經費中占有5600億盧比。印度去年已表示，對於中國在印度洋的活動感到憂心。

今天批准的訂單包括有200枚布拉莫斯飛彈（BrahMos）、50架通用直升機以及數套海軍電戰系統。

布拉莫斯是一款超音速飛彈，射程大約300公里，是由印度和俄羅斯共同研發。印度三軍使用不同版本的布拉莫斯飛彈已經10年以上。

採購委員會還批准製造一種船用柴油引擎，這將是印度首見。此外批准了印度空軍提議採購的一款長程遙攻武器，以供蘇愷-30MKI（Sukhoi-30MKI）戰鬥機使用。

印度陸軍獲准採購的軍備是307門155公厘/52倍徑牽引火砲，以及數輛高機動車輛和火砲牽引車。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1120317