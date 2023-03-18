紐時：美擬禁止中國赴美航班飛越俄國領空

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）知情人士指出，在航空業者敦促下，美國運輸部近來擬訂命令，送交白宮官員審議，要求載客飛往美國的中國各航空公司不得飛越俄羅斯領空。

「紐約時報」（The New York Times）報導，自去年俄國與烏克蘭戰爭開打後，美國、英國、加拿大和歐洲禁止在俄羅斯註冊的航機進入領空，俄國總統蒲亭立即反擊，也禁止相關國家的航機飛越俄國空域。

這使美國各家航空公司往返亞洲和美國的航線被迫繞道，耗費較多時間和燃料，難以與無需繞道的外國航空公司競爭。此外，美國航空業者不得不暫停開闢前往孟買、首爾和東京等亞洲城市的十多條新航線。

於是美國航空業者聯手向白宮和國會施壓，要求為公平競爭起見，對外國同業施加相同限制，不得取道俄國領空，等於要求外國同業只能飛行與美國航機相同的航線。

美國航空協會發言人柯里爾（Marli Collier）表示，拜登政府應「採取行動以確保飛越俄羅斯領空的外國航機不得在全美各機場起降和過境」。

知情人士表示，在此情況下，運輸部擬訂了相關命令，並在13日將命令草案送交白宮官員，包括國家安全會議的官員，以利用本週時間進行審議。

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但國安官員擔心，對印度等長期盟邦的業者採取限制措施，恐有其潛在外交後果；也可能使本已緊張的美中關係雪上加霜。

曾擔任國務院經濟與商業事務助理國務卿的華府顧問公司經營人辛赫（Manisha Singh）說，「使我國航空業者遺憾的是，這是個衍生的問題」；並指出，美國應謹慎採取可能觸怒他國進而影響美國觀光業和商務的措施。（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1120318