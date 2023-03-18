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蒲亭被發逮捕令後 俄軍持續攻擊烏克蘭各地

2023/3/18 21:36
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（中央社基輔18日綜合外電報導）國際刑事法院（ICC）以俄羅斯非法將烏克蘭兒童遷移出境為由，對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）發布逮捕令後，俄國軍隊仍持續攻擊烏克蘭各地。

美聯社報導，烏克蘭空軍今天凌晨表示，昨天晚間烏克蘭國內遭到16架俄羅斯無人機攻擊。

空軍司令部在通訊軟體Telegram發文指出，16架無人機中，有11架在「中部、西部和東部地區」被擊落。這些被攻擊的地區包括首都基輔和西部利維夫州（Lviv）。

基輔市軍事管理局長波普科（Serhiy Popko）說道，烏克蘭防空系統擊落了所有飛往基輔的無人機。

利維夫州州長科齊茨基（Maksym Kozytskyi）今天也指出，來襲的6架無人機中有3架被擊落，另外3架襲擊了接壤波蘭的一個地區。

烏克蘭軍方在今天上午的定期更新情報中還提到，俄國軍隊過去24小時內發動了34次空襲、1次飛彈攻擊和57 次防空砲火攻擊。

根據烏克蘭軍方聲明，俄軍持續集中兵力在烏克蘭東部攻勢，重點攻擊頓內茨克州（Donetsk）的利曼（Lyman）、巴赫姆特（Bakhmut）、馬林卡（Marinka）、夏克塔斯克（Shakhtarsk）等市鎮。（譯者：陳彥鈞）1120318

#烏克蘭
#俄羅斯
#蒲亭
蒲亭
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