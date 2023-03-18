德日領導人率閣員舉行會談 聚焦供應鏈國防合作

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本首相岸田文雄和德國總理蕭茲今天在東京舉行會談，並率領各自閣員展開首次高階部長級政府間磋商，雙方承諾建立更緊密的防務關係，並在強化供應鏈方面展開合作。

法新社報導，柏林正努力提升在亞洲太平洋地區的能見度，在七大工業國集團（G7）5月將於日本廣島召開峰會前，蕭茲（Olaf Scholz）不到1年內第2次訪問日本。

日本與德國領導人下午會同雙方各6名內閣官員，在首相官邸展開「政府間協議」。

路透社報導，德國曾與法國、中國等一些國家舉行過政府間磋商。德國官員表示，這次決定與日本首次舉行，具有相當的政治重要性及象徵意義。

岸田和蕭茲並未透露太多具體結論內容，但兩人都強調，受到疫情與俄烏戰爭等連串事件衝擊的供應鏈，有必要予以強化及分散化。

岸田表示，「在經濟安全對話方面，我們提到要強化供應鏈」，日德都希望加強「在戰略產業的影響力，例如在礦物資源、半導體與電池；同時分享處理危機的最佳做法」。

德國過於仰賴俄羅斯的能源供應，在俄國侵略烏克蘭後嘗到苦果；此後德國一直想辦法轉移其他的經濟依賴，尤其是對中國的依賴。

德國正加強與日本、印尼和印度等亞洲國家接觸，盼進一步分散供應來源及出口目的地。

蕭茲表示，在今天的對話中，日本與德國的關係提升到一個「新層次」。他說，在疫情和俄烏戰爭暴露出經濟依賴性之後，德日都熱切希望從中汲取「正確教訓」。

德日國防部長發表的聯合聲明則表示，雙方將努力推展德國軍隊在亞太的新部署及舉行聯合操演。兩人並承諾，德日將設立「促進（兩軍）聯合行動的法律框架」。

蕭茲指出，德國軍隊將在「未來幾年內」在亞太地區執行巡迴。

德國與日本戰機去年9月曾在日本舉行聯合演訓。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1120318