轉帳中企百萬美元 美國會要求拜登次子商業夥伴作證

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國國會眾議院政府改革暨監督委員會已要求拜登總統次子韓特的商業夥伴華克現身作證，因為財務文件顯示，他2017年收到中國一家能源公司的300萬美元後，陸續轉帳100多萬美元給拜登家族成員。

福斯新聞網（Fox News）報導，政府改革暨監督委員會（Government Reform and Oversight Committee）主席柯默（James Comer）今天致函華克（Rob Walker），說明華克已成為監督委員會調查行動的「關鍵證人」。

他要求華克，現身監督委員會接受記錄完整的訊問，並與委員會幕僚接洽安排最遲在3月24日接受訊問。

先前監督委員會查看過美國銀行（Bank of America）送去的紀錄，發現「至少有3位拜登家族成員」收到華克銀行帳戶轉出的大筆金錢。

根據美銀紀錄，在時任副總統的拜登卸任不到兩個月後的2017年3月1日，中國「國能香港有限公司」電匯了300萬美元給華克。

監督委員會的備忘中記載：「華克的Robinson Walker, LLC帳戶第2天轉帳106萬5000美元給阿布達比的歐洲能源與基礎設施集團（European Energy and Infrastructure Group），這家公司與吉利爾（James Gilliar）有合作關係。」吉利爾則是韓特（Hunter Biden）在海外經商的合夥人。

其餘接獲華克帳戶轉帳者包括拜登的長媳海莉．拜登(Hallie Biden)，時間在2017年3月，金額為2萬5000美元。

此外，名為「拜登」的帳戶2017年3至5月也獲7萬美元轉帳；屬於韓特的帳戶Owasco P.C.2017年3至5月間收到50萬美元；拜登弟弟詹姆士（James Biden）的帳戶JBBSR INC.同一時期收到36萬美元；證實為韓特所有的另一帳戶First Clearing, LLC收到10萬美元。

與此同時，韓特今天對散布他筆電照片的電腦維修師傅艾薩克（John Paul Mac Isaac）提告，以反擊共和黨將他指為貪污腐化的行動。照片洩露韓特的吸毒行為和與他人的「親密關係」。

法新社報導，在韓特對艾薩克提告的同時，共和黨籍國會議員試圖建構一起韓特涉及不當商業交易的案件，期能對拜登造成傷害，因為民主黨籍的拜登可望在明年競選連任。

現年53歲的韓特曾是金融家，他的筆電內容引起了大量新聞報導和指控，以致他以往在烏克蘭和中國的經商紀錄一直與拜登如影隨形，無法擺脫。

韓特2019年將他的筆電送到艾薩克在德拉瓦州的店鋪維修後，便未再領回。

次年拜登與共和黨籍時任總統川普競選，在投票日數週之前，「紐約郵報」（New York Post）宣稱，已取得韓特筆電中的電郵和其他文件，顯示拜登在2015年擔任副總統時，曾與韓特一同涉入和烏克蘭的不當商業交易。

紐約郵報並報導，艾薩克已將筆電送交聯邦調查局（FBI），並將硬碟拷貝，交給紐約前市長兼川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）。

儘管拜登一再否認指控，仍未能使指控消音，而且在共和黨主導的眾議院政府改革暨監督委員會對韓特及家人的商業交易展開最新調查後，筆電中的資料成了重要依據。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120318