大猩猩被囚禁曼谷頂樓動物園逾30年 改善環境無期

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（中央社曼谷21日綜合外電報導）在泰國曼谷一家販賣廉價香水和尼龍內衣的百貨公司7樓，圈養著一隻大猩猩，牠30多年來被單獨關在水泥牢籠中，這個境遇近來又引起外界有關改善牠處境的呼聲。

法新社報導，世界各國保育人士早已爭取將這頭大猩猩「小蓮花」（Bua Noi）遷出帕塔動物園（Pata Zoo），知名歌手雪兒（Cher）和女演員吉蓮安德森（Gillian Anderson）2020年也加入了發聲行列。

不過，小蓮花屬於私人家族所有，這個家族一直抗拒公眾和政府施壓，不願讓出這頭嚴重瀕危動物的所有權。

帕塔動物園座落在曼谷Pata Pinklao百貨公司6樓和7樓，是一座位於頂樓的空中動物園。小蓮花已被圈養在園區籠中30多年，許多遊客都見過牠在籠中焦慮地打滾、甚至拔毛的畫面。

本月牠的處境再度登上媒體版面，因為帕塔動物園懸賞10萬泰銖（約新台幣9萬元）徵求線報，以找出在百貨公司外牆塗上「釋放小蓮花！」口號的人。

在泰國有意擺脫任由遊客與老虎合影或虐待大象的惡名以樹立保育形象的此時，帕塔動物園是個汙點。當局已通過新的保育法律，但主要是為防止虐待野生動物，而不必然涵蓋如同帕塔一樣的私立動物園或如同小蓮花一樣的非本土動物。

動物福利法規的執行情況只在全泰8個國立動物園受到監督，至於私立動物園是否會遵守請領執照時的規定，則比較令官員擔心。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120321