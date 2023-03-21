IMF批准伸援 斯里蘭卡總統：逐步解除進口管制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里21日專電）斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫今天表示，國際貨幣基金（IMF）批准為斯里蘭卡提供最多達70億美元的救援貸款，斯里蘭卡將逐步解除貨物進口限制。

威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）今天透過推特證實，IMF執行董事會已批准斯里蘭卡的經濟重振方案，允許斯里蘭卡向IMF及國際金融機構（IFI）取得最多70億美元的貸款。

威克瑞米辛赫為此向國際夥伴表示感謝，並承諾斯里蘭卡將透過審慎的財政管理以及大刀闊斧的改革，讓斯里蘭卡經濟回到長遠發展的軌道上。

另方面，他今天也在一場全國轉播的電視談話中說，IMF批准提供貸款，意味著世界對斯里蘭卡重整債務、恢復正常貿易的能力有信心、不再視斯里蘭卡為破產國家。

威克瑞米辛赫指出，隨著外匯狀況改善，經濟活動也將恢復正常，政府將逐步解除之前為減輕外匯儲備壓力而實施的貨品進口管制，而第一波將包括民生用品、藥物以及觀光產業相關物資。

他預定明天向斯里蘭卡國會報告IMF貸款事宜。

但是，IMF於20日發布新聞稿稱，IMF執行董事會批准為斯里蘭卡提供48個月、約30億美元的延長基金安排（EEF），旨在協助斯里蘭卡恢復宏觀經濟穩定以及債務永續性。

斯里蘭卡去年陷入70年來最嚴重經濟危機，燃料、糧食及藥品嚴重短缺，引發民眾暴亂，闖入總統府，當時的總統馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）一度出逃他國。

威克瑞米辛赫接任後，祭出多項嚴格公共支出削減措施，以穩定經濟，並尋求IMF援助，渡過經濟難關。（編輯：韋樞）1120321