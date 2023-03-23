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世界銀行：烏克蘭戰後重建需求增至4110億美元

2023/3/23 13:52
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）今天表示，俄羅斯去年2月底侵略烏克蘭，一年多來，烏克蘭的重建和復甦需求已增至4110億美元（約新台幣12.5兆元）。

法新社報導，世界銀行與烏克蘭政府、歐洲聯盟執行委員會和聯合國共同進行這項評估，最新數字比去年9月估算的3490億美元增加不少。

最新評估預計烏克蘭政府需要140億美元用於今年的關鍵、優先重建工作和復甦投資。

根據評估報告，要滿足這些需求，除了烏克蘭政府已在2023年度預算案的安排外，另外還需要110億美元融資。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）在聲明中說：「能源基礎設施、住房、關鍵基礎設施、經濟和人道主義排雷工作，是我們今年的5大優先計畫。」

他提醒，目前計算的損失金額和復原需求還不包括被俄國占領地區的基礎設施、住房和商業損害資料，要等烏軍收復這些地區，政府才能展開修復工作。

不過，世界銀行評估重建所需的4110億美元，是烏克蘭估算2022年國內生產毛額（GDP）的2.6倍之多。

預期需求最高的是在交通方面，其次為住房和能源。

世界銀行歐洲暨中亞地區副總裁畢耶德（Anna Bjerde）說，烏克蘭的重建將「需要好些年」，除了公共投資之外，也需要「大量私人投資來補足，以增加重建的可用資金」。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1120323

#烏克蘭
#世界銀行
#畢耶德
畢耶德
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