烏克蘭檢察總長：應對俄領導人侵烏罪進行缺席審判
2023/3/23 21:20
（中央社海牙23日綜合外電報導）烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）今天表示，俄羅斯領導人應就入侵烏克蘭接受審判，即使無人能將他們逮捕並押上法庭。
路透社報導，柯斯汀在過境停留國際刑事法院所在地荷蘭海牙（The Hague）期間告訴記者，為俄軍侵烏而計劃設立的法庭，應進行所謂的缺席審判。
柯斯汀是在會見國際刑事法院檢察長後，發表這項談話。這位檢察長上週對俄國總統蒲亭發出通緝令，指控蒲亭及其兒童權利專員將烏克蘭兒童非法移送至俄羅斯。
儘管國際刑事法院可以起訴在烏克蘭境內犯下的戰爭罪行、危害人類罪和種族滅絕罪行，但因在法律上受到限制，而無法起訴入侵罪。
因此國際間日益贊成設立一個特別法庭，針對俄軍侵烏13個月一事起訴俄國領導人。烏克蘭和西方國家領導人認為，俄國這是犯下了侵略罪。
柯斯汀指出，這個特別法庭應追究「蒲亭等俄國最高政治和軍事領導階層的入侵罪」。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120323
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
俄軍「師老兵疲」 烏軍稱即將在巴赫姆特發動逆襲