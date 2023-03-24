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習近平訪俄盡顯優勢 冷戰以來中俄角色大翻轉

2023/3/24 16:56（3/24 19:28 更新）
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習近平（左）結束訪問俄羅斯的行程，凸顯出中俄兩國之間不甚平等的結盟關係，也鞏固中國相對於俄羅斯的「老大哥」地位。（Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via 路透社）
習近平（左）結束訪問俄羅斯的行程，凸顯出中俄兩國之間不甚平等的結盟關係，也鞏固中國相對於俄羅斯的「老大哥」地位。（Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via 路透社）
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（中央社北京24日綜合外電報導）中國國家主席習近平結束訪問俄羅斯的盛大行程，此行凸顯出中俄兩國之間萌芽不久但不甚平等的結盟關係，也鞏固了中國相對於俄羅斯的「老大哥」地位。

法新社分析，對習近平來說，此行不需要做出太多讓步，就能達成重要的戰略性和象徵性目標，也就是展現對抗美國的聯合陣線、強化習近平的政治家地位，以及加深俄羅斯依賴中國的印象。

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）俄羅斯事務專家惠特摩（Brian Whitmore）說：「或許習蒲會是辦在（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的地盤上，但誰才是老大，一目瞭然。」

惠特摩指出：「肢體語言說明了一切。在這週兩人連袂出席的一場公開活動上，習近平胸有成竹地靠在椅子上，神情輕鬆、面帶微笑。對比之下，蒲亭身體前傾、坐立不安，顯得緊張焦慮。」

中國國營電視台播出習近平在停機坪接受儀隊致敬和莫斯科民眾沿路向他的車隊揮旗歡迎的冗長影片，幫忙在國內宣傳習近平的政治家地位。

習近平此行似乎是擴大中國外交影響力的整體行動一環。

數十年來，中國政府在亞洲、非洲展現經濟實力，將安全部隊遠拓至海外，從吉布地的軍事基地，到南海的海軍設施，再到索羅門群島的小規模安全部署。

此前，中國的外交勢力一直跟不上經濟和軍事力量。但隨著中國提出烏克蘭和平計畫、在伊朗和沙烏地阿拉伯這兩大宿敵之間居中調解，加上習近平高調訪問俄羅斯，情況正開始轉變。

惠特摩認為，習近平訪俄，也是利用了蒲亭此刻的衰弱地位。

他說，習近平此行「說明了俄羅斯被逐出全球金融系統和西方市場、斷絕西方科技之後，有多依賴中國」。

這是自冷戰以來的一次重大角色轉換，當時蘇聯還被視為中國的「老大哥」。

惠特摩說：「中俄關係正按照北京的意思來發展，蒲亭別無選擇，只能接受。他現在是習近平的小夥伴了。」

但也有專家立即提醒，蒲亭或許依賴中國，但這不代表他會低聲下氣，畢竟他在克里姆林宮的殘酷政治圈裡打滾數十年還能屹立不倒，是個狡猾人物。

智庫「亞洲協會」（Asia Society）專家伊凡諾夫（Philipp Ivanov）說：「這段關係顯然很不平等，中國的經濟規模比俄羅斯大10倍之多，莫斯科對中國的依賴也迅速加深，但要說俄羅斯是附庸國，還言之過早。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1120324

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#習蒲會
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