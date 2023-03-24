英王首趟國是訪問預定訪法國 因反退改示威而延後

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（中央巴黎24日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世（King Charles III）原定26日抵達法國，展開登基以來首趟國是訪問之行。不過，法國總統府已宣布，英王的法國之行因法國國內為年金改革爆發示威而延後。

法新社報導，法國總統府表示：「在法國總統與英國國王今天早上通話後，法國及英國政府作出了延期的決定。這次國是訪問將儘快重新安排。」

查爾斯三世原定於本月訪問法國和德國，將是他作為英國國王的首次國是訪問。如今法國之行延後，但3月29日至31日的德國之行仍依原計畫進行。

英法兩國官員一直密切觀察法國各地一波波罷工與擾亂情況，在最後一刻決定將原本仔細規劃的3天訪問行程延後。行程所安排對英吉利海峽兩岸歷史關係的慶祝活動，同樣暫緩。

官員擔憂，示威者可能藉英王查爾斯三世訪問法國的場合，來宣傳他們反對總統馬克宏（Emmanuel Macron）力推將退休年齡從62歲提高至64歲的計畫。罷工工會成員甚至威脅要扣住為迎接查爾斯抵達而鋪設的紅地毯。

74歲的查爾斯與75歲王后卡蜜拉（Camilla）原本要造訪法國首都巴黎及知名葡萄酒產地西南部大城波爾多（Bordeaux），之後再轉往德國訪問。馬克宏與夫人碧姬（Brigitte）原本要在巴黎以國宴款待英王與王后。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）今天表示，昨天一天的全國反退休計畫改革抗議活動，一共造成457人被捕、441名維安人員受傷。

他接受法國新聞頻道CNews訪問時還說，昨天巴黎街頭共有903起縱火。這是示威活動1月開始以來，暴力情勢明顯最嚴重的一天。

而在波爾多，市政府入口昨天也遭到縱火。市長尤賀米克（Pierre Hurmic）對法國RTL電台表示：「我很難理解和接受這樣的破壞行為。」

查爾斯原本計劃28日參訪波爾多，外界預料他將會拜訪市政府並與尤賀米克會面。

根據白金漢宮稍早說法，查爾斯此趟出訪「將慶祝英國和法國及德國的友誼，標示出我們共有的歷史、文化與價值」。「這將提供一個前瞻的機會，並展現出英國正與法國和德國在多方面合作推動事務」，包括應對氣候變遷及援助烏克蘭。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）本月10日才造訪巴黎，可惜英王訪法行程暫時延後，將重新安排。英國前駐法國大使芮基茲（Peter Ricketts）指出，兩國關係先前經歷一段「艱難時期」，如今他對於「英法關係展開新頁感到非常樂觀」。

芮基茲告訴法新社，英國脫離歐洲聯盟（EU）後的幾年間，英法關係變得非常糟糕；英國不信任巴黎，國內也對於有食言形象的前首相強生（Boris Johnson）沒信心，因此更加無益於關係暖化。

芮基茲指出，查爾斯可在促進英法關係上，不帶任何政治色彩發揮個人角色，他也具有正當身分。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1120324