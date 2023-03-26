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多國元首陸續訪中 俄烏戰爭與貿易安全是焦點

2023/3/26 12:25
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（中央社記者吳柏緯上海26日電）近日，歐洲多個國家領導人將陸續訪問中國，分析指出將和中國溝通俄烏衝突、安全與貿易等問題。新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相安華下週將先參加博鰲論壇後再到北京訪問。

中國國家主席習近平日前結束訪問俄羅斯的行程後，西班牙政府於23日公布，總理桑傑士（Pedro Sanchez）應習近平邀請訪問中國，期間出席於海南省舉行的博鰲亞洲論壇，並與中方討論烏克蘭危機。

此外，法國總統馬克宏先於2月底宣布於4月初訪問中國，接著在本月25日時進一步表示，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將加入訪問團。

據外電報導，馬克宏在歐盟領袖布魯塞爾峰會後向范德賴恩提出邀請，加入他的出訪行程，以對中國展現「團結一致的聲音」。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也預計在4月將赴北京為中歐高峰會預作準備，並且討論俄烏戰爭相關問題。

政治新聞媒體Politico Europe分析指出，歐洲多國領導人接續訪中，一方面在試圖就在俄烏、安全與貿易等問題上的分歧與中方溝通；另一方面，擔心北京與莫斯科走得太近，歐盟正急於穩住對中關係。

除了歐洲國家的領袖外，新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相安華預計在下週前往中國海南省參與博鰲亞洲論壇，隨後赴北京訪問。

出訪前夕，李顯龍接受中國官媒央視專訪時強調「新加坡與中國的關係非常好」，中國是區域內最大的經濟體，與中國建立開放、持續和互惠互利的關係非常重要。

原定27日到31日對中國進行國是訪問的巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），由於確診輕度肺炎，因此相關行程取消，並於日後重新安排。

對於魯拉因病取消訪中行程，中國外交部上午在官網發布回應表示慰問並祝魯拉早日康復，中國將就有關訪問事宜，繼續和巴西保持溝通。（編輯：張淑伶）1120326

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