防止莫斯科規避制裁 哈薩克收緊對俄羅斯出口規範

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（中央社阿拉木圖27日綜合外電報導）哈薩克當局今天表示，在媒體報導俄羅斯企業長期利用當地中介機構以規避西方制裁後，將要求出口商向俄羅斯出口貨物時提交額外證明文件。

路透社報導，俄羅斯是哈薩克的主要貿易夥伴。西方國家因莫斯科入侵烏克蘭而禁止向俄國出售數千種商品後，部分哈薩克企業開始購買此類商品，並將其轉售給俄國公司。

曾承諾遵守制裁措施的阿斯塔納（Astana）政府今天宣布，自4月1日生效、適用俄羅斯主導自由貿易集團「歐亞經濟聯盟」（Eurasian Economic Union）內部出口的新規定，將有助減少「地下」貿易。

哈薩克政府透過聲明稱，新規定也已「排除人頭與假寄件人或收件人提交文件的機會」。

去年，哈薩克對俄羅斯的出口增加了1/4。哈薩克商人指出，土耳其打擊俄羅斯進口「水貨」（或稱平行輸入貨品）的舉措，已引發俄國尋求其無法直接購買商品的新一波需求。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1120327