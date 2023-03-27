更多編輯台推薦新聞：
中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙
文化

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
哈薩克動亂
新聞專題
哈薩克動亂1/51
首頁 / 國際

防止莫斯科規避制裁 哈薩克收緊對俄羅斯出口規範

2023/3/27 21:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社阿拉木圖27日綜合外電報導）哈薩克當局今天表示，在媒體報導俄羅斯企業長期利用當地中介機構以規避西方制裁後，將要求出口商向俄羅斯出口貨物時提交額外證明文件。

路透社報導，俄羅斯是哈薩克的主要貿易夥伴。西方國家因莫斯科入侵烏克蘭而禁止向俄國出售數千種商品後，部分哈薩克企業開始購買此類商品，並將其轉售給俄國公司。

曾承諾遵守制裁措施的阿斯塔納（Astana）政府今天宣布，自4月1日生效、適用俄羅斯主導自由貿易集團「歐亞經濟聯盟」（Eurasian Economic Union）內部出口的新規定，將有助減少「地下」貿易。

哈薩克政府透過聲明稱，新規定也已「排除人頭與假寄件人或收件人提交文件的機會」。

去年，哈薩克對俄羅斯的出口增加了1/4。哈薩克商人指出，土耳其打擊俄羅斯進口「水貨」（或稱平行輸入貨品）的舉措，已引發俄國尋求其無法直接購買商品的新一波需求。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1120327

#俄羅斯
#哈薩克
#路透社
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
哈薩克提前國會大選稱推動改革 挨批只為鞏固政權