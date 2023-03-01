布林肯會前蘇聯5國外長 警告與俄夥伴關係危險

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統拜登的政府今天承諾支持5個中亞國家的獨立性，明顯是在提醒這些前蘇聯國家，俄羅斯作為夥伴的價值，已因其與烏克蘭長達一年的戰爭而受到嚴重損害。

美聯社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在哈薩克與中亞最高外交官舉行一系列會談時說，沒有任何國家、特別是傳統處於莫斯科軌道上的國家，可以承擔得起忽視俄羅斯侵略的威脅，不僅是對其領土的威脅，還有對於基於規則的國際秩序和全球經濟的威脅。

布林肯在所有的討論中，都強調了尊重「主權、領土完整和獨立」的重要性。

中亞國家在烏克蘭問題上堅守謹慎的中立立場，既不支持俄羅斯入侵，也不聲援美國和西方對這場戰爭的譴責。

布林肯在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）的C5+1集團外長會後表示：「1991年12月成為第1個承認哈薩克的國家以來，美國一直堅定地致力維護哈薩克和該地區各國的主權、領土完整和獨立。」

所謂的C5+1集團，由美國和哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克組成。

布林肯在和哈薩克外交部長特列烏別爾季（Mukhtar Tileuberdi）的記者會上表示：「我在我們今天的討論中，重申美國堅定不移支持哈薩克自由決定未來，就像所有國家一樣，特別是俄羅斯一年前試圖剝奪烏克蘭人自由的全面入侵失敗之後。」

特列烏別爾季感謝布林肯美國對哈薩克自由的承諾，但表示他的國家不可能採取親俄或親西方的立場。特列烏別爾季表示，鑑於「複雜的國際形勢」，哈薩克將繼續為自身的國家利益行事。

特列烏別爾季指出，雖然哈薩克與俄羅斯和烏克蘭有著非常密切的歷史關係，但不會允許其領土被用於任何俄羅斯的侵略或規避制裁。他還表示，儘管哈薩克與俄羅斯擁有世界上最長的連續陸地邊界，但並沒有看到來自莫斯科的威脅。

布林肯還分別與吉爾吉斯、塔吉克和土庫曼的外長舉行會談。造訪哈薩克後，布林肯抵達烏茲別克首都塔什干（Tashkent），這是他首次以國務卿身分訪問中亞。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1120301