訪中行結束 紐西蘭外長：曾籲北京挺太平洋架構

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（中央社威靈頓27日綜合外電報導）紐西蘭外交部長馬胡塔今天表示，她曾鼓勵中國支持且加強太平洋地區架構，並維護一項有22年歷史、讓太平洋各國能顧及自身安全需求的協議。

路透社報導，馬胡塔（Nanaia Mahuta）自北京返國後告訴媒體，她鼓勵中國支持各項太平洋架構，諸如太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）、太平洋島國論壇漁業機構（Forum Fisheries Agency）以及比克塔瓦（Biketawa）協議等。

比克塔瓦協議於2000年簽署，是太平洋地區各國領袖為協調因應安全議題等區域性危機所發表的宣言。

中國和索羅門群島去年簽訂安全協議之後，紐西蘭在中國擴大南太平洋布局陰影之下加強自身安全基調。

紐西蘭也針對中國在南海的軍事擴張，一再對潛在的太平洋軍事化表達憂心之意。

馬胡塔此行，會見了甫隨中國國家主席習近平出訪俄羅斯返國的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅。中國是俄羅斯強而有力的盟友，中俄也都批評美國和北大西洋公約組織（NATO）破壞全球穩定。

馬胡塔說：「中方最強調的，在於他們致力推動習近平向俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）提出的和平計畫。」

她補充道，她已闡明紐西蘭希望在和平計畫中看到下列幾個要點：俄羅斯撤軍、恢復有國際共識的邊境，以及烏克蘭參與有關和平的各項討論工作。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120328