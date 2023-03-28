女兒畫作引俄當局調查 單親爸恐吃兩年牢飯

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯一名單親爸爸被控「詆毀」俄軍後恐遭處兩年有期徒刑，他的委任律師今天表示，這名單親爸爸的女兒也可能因此被送進孤兒院。

法新社報導，自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）1年前派兵全面入侵烏克蘭以來，公開批評俄國攻打烏國就成了犯罪行為。

去年，俄羅斯當局對馬斯考列夫（Alexei Moskalyov）提起刑事訴訟，原因是他現年13歲的女兒瑪莉亞（Maria）在學校畫了一幅畫，一側畫有俄國國旗，另一側畫有烏克蘭國旗，而俄國國旗這邊有幾枚飛彈正朝烏克蘭國旗那邊的婦孺飛去。

學校校長因此聯繫警方。警方表示，他們在瑪莉亞54歲父親的社群媒體資料上，發現了批評俄羅斯攻擊烏克蘭的評論。

這對父女來自葉佛里摩夫（Yefremov），一個位在莫斯科（Moscow）以南300公里，人口約3萬7000的小鎮。

3月初時，有關當局將瑪莉亞安置在專收未成年人的「康復中心」，馬斯考列夫則在家中軟禁。

馬斯考列夫的律師畢連科（Vladimir Biliyenko）表示，檢方今天對馬斯考列夫求處2年徒刑。

畢連科表示，判決預料明天出爐，而馬斯考列夫很可能會入獄。

畢連科告訴法新社說：「女兒自然就會被送進孤兒院。」

馬斯考列夫堅稱自己是清白的。

此案引起俄羅斯全國上下的關注，還有人在網路發起請願活動，呼籲當局讓這對父女團圓。

就連率領俄國在烏東作戰的傭兵組織瓦格納集團（Wagner），其負責人普里格津（Yevgeny Prigozhin）也都支持瑪莉亞，並發聲批評地方當局。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120328